Ein Leben für die Tankstelle: Familie Berlechner gibt ihren Betrieb in Durach auf

Wolfgang Berlechner und seine Schwester Ingeborg Filz sind in dem Betrieb aufgewachsen. Jetzt geben sie ihn in neue Hände - und haben viel zu erzählen.

22.09.2023 | Stand: 17:00 Uhr

„Kann man das tanken, ohne dass der Motor kaputt geht?“ Solche Fragen stellten die Kunden, als Kaspar Berlechner 1959 seine Tankstelle in Durach eröffnete. Fina hieß der Mineralölkonzern damals, ein Neuling im Gegensatz zu Shell, der nur ein paar hundert Meter weiter ebenfalls eine Tankstelle betrieb. 1991 übernahm Sohn Wolfgang den Betrieb, der in all den Jahren viele Umwälzungen erlebt hat. Nun gibt er die Tankstelle an die Johann Deisenhofer GmbH aus Weingarten ab. Uwe Wörsching ist der neue Tankstellenleiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.