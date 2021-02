Bislang spazieren Corona-Skeptiker friedlich durch Kempten. Nun wird Kritik laut, sie sollen ein Kampagnen-Banner der NPD vor sich hertragen. Was ist dran?

12.02.2021 | Stand: 19:26 Uhr

An der Mauer vor dem Künstlerhaus in Kempten hing in dieser Woche ein großes weißes Tuch: „NPD-Banner in der Stadt! Wir haben braune Propaganda satt“, stand darauf. Mit dem Transparent kritisiert das Bündnis „Kempten gegen Rechts“ die Montagsspaziergänge von Kritikern der Corona-Maßnahmen. Jüngst sei dort ein „Kampagnen-Banner“ der NPD aufgetaucht. Was ist dran an dem Vorwurf?