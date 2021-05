Ein Projekt, in dem Herzblut steckt - Ehrenamtliche betreuen Patienten am Klinikum Kempten

Einzigartig im Klinikum-Verbund: Seit zehn Jahren sind Freiwillige am Kemptener Krankenhaus tätig. 68 Frauen und Männer helfen bei der Betreuung von Patienten.

14.05.2021

Ohne sie wäre manches im Krankenhaus nicht möglich. Ohne sie gebe es zum Beispiel keine Kinderbetreuung am Wochenende, könnte Patienten nicht vorgelesen werden, würde es Besetzungsprobleme im Lotsendienst oder bei der Betreuung von Demenzkranken geben.

Sie, das sind 68 Frauen und Männer, die ehrenamtlich im Kemptener Klinikum tätig sind. Seit zehn Jahren gibt es das Projekt, in dem viel Herzblut steckt – vor allem seitens der verantwortlichen Betreuerinnen, Tamara Bitzer und Angela Liebert. Sie leiten mittlerweile ein „Kleinunternehmen“, das in dieser Form laut Klinik-Pressesprecher Christian Wucherer „einzigartig im Klinikverbund“ ist.

Kinder beaufsichtigen und Kranke betreuen: Das gehört zu den Aufgaben der Ehrenamtlichen in Kempten

Als vor zehn Jahren die Idee entstand, Ehrenamtliche für die Mit-betreuung der Patienten im Krankenhaus zu gewinnen, war es die damalige stellvertretende Pflegedienstleitern Renate Barnsteiner, die ein solches Projekt im norddeutschen Raum fürs Klinikum in Kempten für sinnvoll hielt. Spontan hatten sich damals 40 Frauen und Männer gemeldet, um in verschiedenen Bereichen freiwillig Dienst zu leisten. Demenzkranke betreuen, hilfsbedürftigen Menschen auf der Station beistehen, Kinder am Wochenende beaufsichtigen, Bücherdienst, musizieren und Besucher lotsen waren die Einsätze.

Wenig später wurden die Tätigkeiten der Ehrenamtlichen auf das „Café Vergissmeinnicht“ erweitert. Patienten mit Demenzerkrankung erleben dort zu Nicht-Pandemie-Zeiten Gemeinschaft: mit Spielen, Singen und Hilfe beim Essen. Ein zusätzlicher „Dienst am Menschen“, der laut Tamara Bitzer „keine Bespaßung, sondern besondere Fürsorge ist“.

"Großer Schatz": Lob und Wertschätzung gibt es auch von der Kemptener Klinikleitung

Denn eine derartige „Rund-um-Betreuung“, sagt Wucherer, könne von der Pflege auf den Stationen nicht geleistet werden. Der Einsatz der mittlerweile konstant 68 Ehrenamtlichen ist deshalb aus Sicht der Klinikgeschäftsführung eine „Riesenunterstützung“ und „ein unvorstellbar großer Schatz“. Ohne das Engagement der Betreuerinnen sei das jedoch nicht möglich.

Angela Liebert beispielsweise ist von Anfang an „mit Herzblut“ dabei. Sie hält als stellvertretende Leiterin dieses Ehrenamtsprojekts das Ganze mit am Laufen. Was sie wie Bitzer bestärkt: dass von den Ehrenamtlichen so viel zurückkomme, das ihnen Kraft gebe. Die Freiwilligen wiederum, von denen zehn Frauen (siehe Fotos) seit zehn Jahren dabei sind, loben die Wertschätzung, die ihnen entgegengebracht werde.

"Geht mir das Herz auf": Auch den Freiwilligen gibt ihr Ehrenamt ein gutes Gefühl

So freut sich nicht nur Roswitha Schäfers auf jeden Einsatz. Die 75-Jährige, die beruflich viel mit Kranken zu tun hatte, wollte auch im Ruhestand ihre Erfahrung einbringen. Wenn sie im Lotsendienst Menschen helfen kann „geht mir das Herz auf“, sagt sie. Die Kemptenerin findet auch mal ein Trostwort für Patienten oder freut sich mit einem stolzen Papa über sein Neugeborenes. Diese Art des „Umsorgtseins“ will sie noch lange weitergeben.

Diese zehn Ehrenamtlichen sind schon lange dabei: (oben, v.l.n.r) Ingrid Follmer, Roswitha Schäfers, Renate Wildemann, Elfriede Banzhaf, Christa Timptner (unten v.l.n.r.) Waltraud Wipper, Centa Brechter, Anneliese Elmer, Sonja Gifi, Claudia Brunner. Bild: Martina Diemand/AZV

So auch Elfriede Banzhaf. Für die 73-Jährige war vor zehn Jahren ein eigener Klinikaufenthalt Anlass, sich zu engagieren. Sie habe ein Taschentuch gebraucht – und niemand hatte Zeit, ihr das zu geben. Da habe sie beschlossen, bei der Patientenbetreuung zu helfen. „Und das ist ein ganz und gar wunderbares Gefühl“, sagt die Waltenhofenerin.

Etwa 40 .000 Stunden haben die Ehrenamtlichen so in zehn Jahren geleistet. Gerade während der Pandemie werden sie zum Beispiel im Lotsendienst benötigt oder helfen im Frühstückszimmer. Aus allen Alters- und Berufsschichten kommen die Helferinnen und Helfer. Viele freundschaftliche Beziehungen sind entstanden. Mit Angeboten wie Ausflug, Fortbildungen, Geburtstagsgeschenk, Dienstkleidung und Parkangebot zeigt das Klinikum seine Dankbarkeit.

Für Krisen und lustige Momente: Diese anderen Freiwilligen helfen in Kempten

Neben den Ehrenamtlichen, die von Tamara Bitzer und Angela Liebert (siehe Artikel) betreut werden, sind weitere Freiwillige im Einsatz:

Krisenintervention: Elf Ehrenamtliche sind hier tätig, fünf im Krisenbegleitenden Team der Psychosozialen Unterstützung. Leitung: Doris Wagner und Marita Knie. Für beide Tätigkeiten gibt es spezielle Ausbildungen. Auf Initiative des Ethikkomitees hat sich eine Gruppe von Mitarbeitern organisiert, die Hilfe bei Belastungen am Arbeitsplatz anbietet.

Elf Ehrenamtliche sind hier tätig, fünf im Krisenbegleitenden Team der Psychosozialen Unterstützung. Leitung: Doris Wagner und Marita Knie. Für beide Tätigkeiten gibt es spezielle Ausbildungen. Auf Initiative des Ethikkomitees hat sich eine Gruppe von Mitarbeitern organisiert, die Hilfe bei Belastungen am Arbeitsplatz anbietet. Clinic Clowns: Dieser Verein ist mit Ehrenamtlichen vom Hospizverein auf der Palliativstation tätig.

Dieser Verein ist mit Ehrenamtlichen vom Hospizverein auf der Palliativstation tätig. Patientenfürsprecher: Dr. Herfried Vogt und Dr. Winfried Bartels nehmen sich ehrenamtlich den Sorgen und Problemen von Patienten an. Sie sehen sich als Mittler zwischen Patient oder Angehörigem und Klinikpersonal und als neutrale Instanz.

