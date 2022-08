Ein Weg, der Liebende lockt: Der "Verschönerungsweg" in Sankt Mang

Der „Verschönerungsweg“ führt in Sankt Mang entlang der Iller. Angelegt wurde er bereits im Jahr 1885. Heute ist er Teil einer beliebten Fahrradroute.

17.08.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Scheinbar unberührte Natur, moosbewachsene Bäume, wilde Pflanzen, hier und da ein Plätschern des Wassers, das Rauschen der Blätter am Weg – und dazwischen entlang der Iller ein schmaler, schattiger Weg: der „Verschönerungsweg“ in Sankt Mang trägt seinen alten Namen zurecht. Angelegt wurde der nördlich liegende Teil vom damaligen Verschönerungsverein am jenseitigen Ufer der Spinnerei und Weberei bereits 1885.

Werkszeitung schreibt von schüchternen Jünglingen und feurigen Liebhabern

Heute ist der Verschönerungsweg Teil einer Fahrradroute, des Illerradweges. Und heute noch ist der Weg ein Eldorado für Bürger, Botaniker, Spaziergänger, Tierfreunde – und Liebespärchen.

Dass das schon „immer so war“, kann man in der Werkszeitung „Unser Betrieb“, Ausgabe August 1951, nachlesen: „Vom schüchternen Jüngling angefangen, der nur die Hand seiner Angebeteten hält und mühsam nach Worten ringt, bis hin zum feurigen Liebhaber und Casanova, der sich kaum zu bezähmen weiß (...) Und manch älterer Spaziergänger wird sich angesichts dieser Pärchen an stillen Sommerabenden seinen Jugenderinnerungen hingeben…“

Früher, so geht es weiter aus dem Bericht in der Werkszeitung „Unser Betrieb“ hervor, konnte man am Fluss entlang südwärts sogar bis nach Hegge laufen. Ein Erdrutsch und Felsabsturz machte den südlichen Teil dann unpassierbar. Vorbei war es mit dem „Promenieren“ Richtung Hegge.

"Verschönerungsweg": Nur noch der nördliche Teil ist übrig

Seitdem beginnt der Verschönerungsweg unterhalb des Flusswehres, erreichbar über die Brücke bei der „Alten Bleiche“. Abwechslungsreich und idyllisch schlängelt sich der Verschönerungsweg entlang der Iller Richtung Norden nach Kempten, unter den drei großen Verkehrsbrücken hindurch. Hier endet der Sankt Manger Verschönerungsweg an der Kurve zur Keselstraße. (Lesen Sie auch: Gute Nachricht für Lauben: Neuer Pächter im Birkenmoos)

Wer möchte, kann sich immer mal wieder zu dem Schornstein wenden, der von vielfältigen Punkten entlang des Weges zu sehen ist. Will man dem Bericht von Helmut Weiberg in der Spinnerei-Zeitung Glauben schenken, dann passt dieser alte, ehrwürdige Schornstein auf uns alle auf…

Weg führt entlang kleiner Kraftwerke

Inzwischen trägt auch der Radweg an der Rottach zwischen „Beim Sonnenbad“ und der Mariaberger Straße den Namen Verschönerungsweg. So führt die attraktive Strecke von dort Iller-aufwärts entlang zahlreicher kleiner Stromschnellen, kleiner Kraftwerke und Industriestandorte. Mit dem Fabriksteg und der Oberen Illerbrücke ist der Radweg sogar von der Eich (an der Stadtgrenze zu Hegge) und Hirschdorf komplett. (Lesen Sie auch: Sie geben nicht auf: Ein Verein will das Freibad Seltmans retten)