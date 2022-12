Ein weiteres "Kemptener Geheimnis" gelüftet: Die Kanonenkugel in der Kirchenwand

Die St.-Mang-Kirche birgt ein spannendes Rätsel, das ins 18. Jahrhundert zurückreicht. Wie so oft in der Geschichte der Stadt hängt es mit einem Krieg zusammen.

25.12.2022 | Stand: 17:00 Uhr

50 spannenden Relikten der Kemptener Stadtgeschichte spüren die AZ-Redakteure Markus Raffler und Ralf Lienert im Buch „Kemptener Geheimnisse“ nach. Geschichtskenner fungieren als Paten und machen so die Historie lebendig. In einer Serie stellen wir einige Kapitel in Auszügen vor. Heute: die Kanonenkugel in der St.-Mang-Kirche.

Die gotische St.-Mang-Kirche im Herzen der einstigen Reichsstadt wird täglich von Hunderten von Menschen besucht. Doch nur die wenigsten entdecken bei einem Rundgang jenes seltsame Relikt, das in einer Seitenwand des ab 1776 im Rokokostil renovierten Hauptschiffs oberhalb der Empore eingemauert ist: Der gewölbte dunkle Fleck nahe des Chorraums sieht nicht nur so aus, er ist eine echte Kanonenkugel.

Die Kanonenkugel in der St.-Mang-Kirche in Kempten. Bild: Ralf Lienert

Ein historisches Kriegsutensil inmitten eines Gotteshauses? „Ja, das ist eine kuriose Geschichte“, sagt Karin Schaber von der Bibliothek der evangelischen St.-Mang-Kirche. Man merkt der Kirchenführerin und Betreuerin der gemeindeeigenen Bibliothek an, dass auch sie von dem geheimnisvollen Geschoss in etwa acht Metern Höhe beeindruckt ist. Denn das hat eine atemberaubende Historie, die ins Jahr 1796 zurückreicht. (Lesen Sie auch: Wo die Römer angeblich einen Schatz versenkten)

Militärische Auseinandersetzungen zwischen der Reichs- und der Stiftsstadt Kempten

Doch der Reihe nach: Der Dreißigjährige Krieg (1618-1648), in dessen Verlauf sich die evangelische Reichsstadt und das katholische Fürststift mit Hilfe ihrer Verbündeter bekämpft hatten, war lange vorbei. Trotzdem blieben die Zeiten rau. „Reichsstadt und Stiftsstadt, die ja unabhängige Staaten waren, wurden immer wieder in militärische Auseinandersetzungen hineingezogen“, berichtet Karin Schaber.

Dies gilt auch für den Ersten Koalitionskrieg (1792-1797), bei dem mehrere Großmächte, aber auch etliche deutsche Kleinstaaten gegen Frankreich ins Feld zogen. Auch mehrere Reichsstände des Heiligen Römischen Reichs waren beteiligt. So kam es, dass die mit Toren und Türmen geschützte Reichsstadt mit ihren gut 3200 Bürgern 1796 zum Schauplatz von Gefechten wurde.

Beschießung von der Keck-Kapelle her

Die denkwürdigste Auseinandersetzung dieses Krieges aus Kemptener Sicht fand am Mittag des 17. September statt: „Die Stadt war damals von französischen Truppen besetzt, als von Obergünzburg her starke Einheiten des österreichischen Kaisers anrückten“, verweist Karin Schaber auf alte Quellen. Angesichts der Übermacht der feindlichen Verbände flüchteten die Franzosen überstürzt aus dem Mauerring der Stadt. Zeitgleich begannen kaiserliche Truppen, die wie die Österreicher mit der Reichsstadt verbündet waren, von den östlichen Anhöhen aus die Beschießung. (Lesen Sie auch: Alte Lesegesellschaft in Kempten: Dokumente tauchen auf Dachboden auf)

Von einem nahe der Keck-Kapelle platzierten Geschütz stammte wohl jene zwölf Pfund schwere Kugel, die erst das Pfarrhaus von St. Mang, danach das Kirchenfenster, die kleine Orgel, das Knabengestühl (Empore) und das Altar-Gatter traf. „Sie war also ein echter Irrläufer, noch dazu von den Verbündeten. Sie hat aber offenbar nur Sachschaden angerichtet“, sagt die Kirchenführerin. Die Kanonenkugel wurde später an der Südwand des Hauptschiffes eingemauert und beschriftet – als Mahnmal an eine kriegerische Zeit.

Das Buch

Die „Kemptener Geheimnisse“ von Markus Raffler und Ralf Lienert sind in der Reihe „Geheimnisse der Heimat“ erschienen. Hinter der in vielen Städten erschienenen Reihe steht der Überlinger Verlag Bast Medien.

Der 192 Seiten starke Band umfasst 50 Kapitel über die Stadtgeschichte. Er ist in Kooperation mit unserer Zeitung entstanden, kostet 19,90 Euro – erhältlich im AZ-Service-Center Kempten (Heisinger Straße 14), im AZ-Online-Shop azshop.de/lesen und im Buchhandel.