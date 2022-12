Bäckerei, Gaststätte, Kirche: Einbruch-Tour durch Altusried

In Altusried haben Unbekannte Geld aus einer Bäckerei gestohlen. Bei einer Gaststätte und der Kirche waren sie erfolglos - auf dem Friedhof fand die Polizei etwas.

19.12.2022 | Stand: 12:48 Uhr

Es war eine aufregende Nacht in Altusried: Von vergangenem Mittwoch auf Donnerstag sind bisher unbekannte Täter in eine Bäckerei eingebrochen und haben 300 Euro Bargeld gestohlen. Beim Aufhebeln der Eingangstüre entstand laut Polizei etwa 1000 Euro Sachschaden.

Täter setzten Einbruch-Tour durch Altusried fort

Damit aber nicht genug - in derselben Nacht versuchten Unbekannte ebenfalls in eine Gaststätte und eine Kirche einzubrechen. Wieder sollte die Türe aufgehebelt werden, auch über die Fenster versuchten die Täter, in die Gebäude einzudringen.

Beide Versuche scheiterten, die Beamten gehen von denselben Tätern wie beim Bäckerei-Einbruch aus.

Polizisten wurden auf Friedhof fündig

Auf dem Friedhof in Altusried fanden Polizisten schließlich Hinterbleibsel der flüchtigen Täter: Ein entwendeter Kasseneinsatz und ein gestohlenes Sparschwein, beides aus der Bäckerei.

Nun sucht die Polizei nach den Unbekannten und bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Memmingen (08331/9909-0) oder Kempten (0831/ 9909-0) zu melden.