Eine Ära klingt aus: Gospelchor Frauenzell verabschiedet sich mit stilvollem Konzert

Chorleiterin Rita Kösel und die musikalische Begleiterin Ingrid Menig hören im Einvernehmen mit dem 30-köpfigen Ensemble auf. Chor hatte einen klingenden Namen.

27.06.2023 | Stand: 11:45 Uhr

So wunderschön der Gospelchor Frauenzell mit 30 Sängerinnen und Sängern sang, so traurig war der Anlass des Konzerts: Leiterin Rita Kösel (80) und die musikalische Begleiterin an Keyboard und Orgel, Ingrid Menig, beenden ihre 20-jährige ehrenamtliche Tätigkeit. Damit kann der Gospelchor nicht weiter existieren. Es sei denn, es finden sich zwei Nachfolgerinnen oder Nachfolger sowie mehr Männerstimmen.

2003 ging die Grundschullehrerin und Kirchenchorleiterin von Frauenzell, Rita Kösel, durchs Dorf und fragte, wer Interesse an einem neuen Chor mit Gospelsongs und anderen Liedern hätte – und stieß auf großes Interesse. Der Gospelchor wurde ins Leben gerufen. In den zwei Jahrzehnten seines Bestehens gaben die bis zu 45 Sängerinnen und Sänger jährliche Konzerte in Kirchen zwischen Neutrauchburg, Leutkirch und Altusried. Der Frauenzeller Gospelchor hat sich einen Namen mit viel Können und Leidenschaft ersungen, ist bekannt und beliebt. Dank Rita Kösel und Ingrid Menig hatte er ein breites Repertoire zu bieten, das von Gospels und Spirituals, über geistliche Lieder bis zu Popsongs von Peter Maffay, Udo Jürgens und anderen sowie Musicals wie „Elisabeth“ reichte. Die große Stimme des Chors war Sieglinde Mayr, die stimmgewaltig und bravourös die Soli übernahm.

Bei den Konzerten konnten die Zuhörer mitwippen und mitklatschen

Die Konzerte des Gospelchors waren abwechslungsreiche, bunte Reigen beliebter Melodien und Liedern zum Mitwippen und Mitklatschen. Auch das Abschiedskonzert am vergangenen Freitag in der barocken Kirche von Frauenzell hatte viele Höhepunkte und erhielt reichlich Applaus. Nicht nur rhythmische Gospels erklangen mit kräftigem Lobpreis an Gott, sondern auch besinnliche Lieder über das Leben auf Englisch und Deutsch, ebenso Klangvolles aus Afrika wie „Yakanaka“, weltbekannte Songs wie „You raise me up“, etwas aus Pop und Musicals, wobei Siggi Mayr mit ihrer Stimme beim Solo „Ich gehör nur mir“ alle begeisterte.

Die Programmmischung berührte die Herzen der Zuhörer

Zum Schluss gab es das irische Segenslied: „Bis wir uns wiedersehen“ – was zu hoffen bleibt. Die gut ausgewählte Mischung des Programms berührte die Herzen. Die Moderation hatte wie immer Christina Strauch. Im Namen des Gospelchors lobte und dankte sie Rita Kösel und Ingrid Menig für all die harmonischen Jahre, die schöne Gemeinschaft, unvergessliche Stunden und Konzerte. „Die beiden verstanden es, uns immer wieder neu zu motivieren und legten ihr ganzes Herzblut hinein“, sagte Strauch.

Auch Bürgermeister Joachim Konrad war gekommen, um zu danken

Auch Rita Kösel, deren 80 Jahre man ihr nicht ansieht, beteuerte: „Ich habe mit ganzem Herzen, mit Seele und viel Liebe zum Gesang und zur Musik diesen Chor aufgebaut und geleitet.“ Die Konzerte hätten ihr viel Spaß gemacht, und das Proben dafür an unzähligen Sonntagabenden sei ihr nie zuviel gewesen. „Wir sind alle dankbar für diese Zeit und dass wir das kulturelle Angebot in Frauenzell bereichern konnten.“

Die engagierte Frauenzellerin hat übrigens auch 32 Jahre lang den Kirchenchor geleitet. Bürgermeister Joachim Konrad danke ebenfalls Rita Kösel und dem Chor. Das Publikum spendete langen Applaus im Stehen.