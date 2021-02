Eine Entscheidung mit großen Chancen für Kempten

Die Entscheidung für den Standort von Stadtbibliothek und Volkshochschule birgt Entwicklungspotenzial an anderer Stelle. Was nicht aus dem Blick geraten darf.

26.02.2021 | Stand: 19:04 Uhr

Manchmal ist eine gewisse Reifezeit von Vorteil. Das ist nicht nur bei einem guten Tropfen Wein so, in diesem Fall gilt das auch für die Stadtbibliothek. Es hat eine Weile gedauert, bis sich die jetzige Lösung herauskristallisiert hat: Bücherei und Volkshochschule gemeinsam unter einem Dach an einem zentralen und hochfrequentierten Ort. Mit dem Stadtpark direkt vor der Haustür kann sich hier ein neues Bildungs- und Kulturzentrum zu einem attraktiven Treffpunkt für die Menschen aus Kempten und dem Umland entwickeln. Für die Innenstadt bedeutet das ganz klar eine Aufwertung. Davon wird auch der Handel profitieren.

Für dieses Schmuckstück ist vieles denkbar

Gleichzeitig birgt die Lösung großes Entwicklungspotenzial: Jetzt muss sich die Stadt damit beschäftigen, wie die Orangerie künftig bespielt wird. Das historische Gebäude soll weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Gelingt es, auch dieses dauerhaft mit Leben zu füllen, ist ein weiterer großer Schritt für die nördliche Innenstadt getan. Ein Café, ein Restaurant, Kultur, Musik, Feiern – für dieses Schmuckstück ist vieles denkbar.

Und dann ist da noch das Areal auf der gegenüberliegenden Seite der Innenstadt: die Allgäuhalle. Auch um deren Entwicklung wird es in der nächsten Zeit gehen. Voraussichtlich 2022 zieht die Allgäuer Herdebuchgesellschaft als Hauptmieter aus dem denkmalgeschützten Gebäude aus. Ideen für die Nachnutzung gibt es längst mehrere.

Die Angebote müssen sich ergänzen und abrunden

Wichtig ist, beides in den Blick zu nehmen: Orangerie und Allgäuhalle. Damit sich die Angebote ergänzen und abrunden. So kann es gelingen, das Kemptener Stadtzentrum zukunftsfähig und attraktiv zu halten.

Und nur so ist es möglich, die Entwicklung aufzuhalten, die die Corona-Pandemie beschleunigt: das drohende Aussterben der Innenstadt.