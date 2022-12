Eine Kläranlage im Container soll in Hellengerst das überlastete System retten

Eigentlich sollte die Kläranlage in Hellengerst an den Kanal in Weitnau angeschlossen werden. Weil das nicht klappt, soll ein Container Abhilfe schaffen.

07.12.2022 | Stand: 14:25 Uhr

Es gibt Suppe in der Tasse, Kuchen in der Dose und auch Kläranlagen im Container. Eine solche – im Fachjargon Festbettanlage genannt – stellt die Gemeinde Weitnau Anfang des neuen Jahres in Hellengerst auf. Wie berichtet, reicht die bestehende Anlage nicht mehr aus. Deshalb gilt derzeit ein Baustopp für neue Vorhaben. Drei bereits genehmigte, private Projekte liegen auf Eis. Die Container-Anlage soll nun Druck aus der Sache nehmen.

