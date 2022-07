Eingemeindung in Kempten: Das größte Geplänkel war vorher

Am 1. Juli 1972 wurden Kempten, St. Lorenz und Sankt Mang zu einer Stadt vereinigt. Nicht nur bei der Bürgermeisterwahl gab es Überraschungen.

Einer der wichtigsten Momente in der über 2000-jährigen Stadtgeschichte war die Gebietsreform am 1. Juli. Zu den Vätern dieser wegweisenden Neuordnung zählt Oberbürgermeister Dr. Josef Höß, der nach sechs Jahren als Stadtkämmerer 1970 die Amtskette von August Fischer übernommen hatte.

Er erkannte schnell, dass Kempten an die Grenze seiner Entwicklungsmöglichkeiten gestoßen war. Im Rathaus wurden schon Überlegungen angestellt, das Stiftallmey als Gewerbegebiet zu nutzen. Von Thingers aus sollte eine Trasse mit Brücke über die Rottach bis zur Lindauer Straße führen. Auf der Staudach-Terrasse am Mariaberg sollten Gewerbe oder Wohnungen entstehen.

Historischer Moment in Bayern und im Kemptener Stadtrat

Am 15. Dezember 1971 beschloss der Landtag die Reform und einen Tag später versammelte sich der Stadtrat im Rathaus. Es war ein historischer Moment, zu dem sich alle erhoben. Dr. Höß verlas eine Erklärung, in der er die neuen Mitbürger begrüßte: „Wir anerkennen die großen Leistungen, die in diesen Gemeinden bis heute erbracht worden sind. Bürgerstolz und Gemeindebewusstsein, Initiative und Vereinsfreudigkeit haben dort viel Beispielhaftes geschaffen.“

Doch die im Dezember 1971 vom Landtag beschlossenen neuen Gemeindegrenzen stießen auf wenig Gegenliebe. Deshalb hatten sich an einer Abstimmung über die „Ehe“ mit Kempten am 8. Mai 1971 mehr als drei Viertel der Sankt Manger beteiligt. Das Ergebnis war eindeutig: 92,5 Prozent stimmten für die Selbstständigkeit. Bürger in Heiligkreuz wollten sich lieber mit Wiggensbach verbünden, aus Leubas wurden Stimmen laut, sich nach Lauben zu orientieren.

1818 wurden auf Diktat der bayerischen Regierung Reichs- und Stiftsstadt Kempten (Mitte, rot) sowie die Gemeinden St. Lorenz (links, hellgrün) und Sankt Mang (rechts, gelb) gegründet. In den Jahren 1934/35 gab St. Lorenz die hellrot markierten Bereiche an die Stadt ab. Bild: Ralf Lienert

Viele Abende hatte Höß ( CSU) zusammen mit Landtagsabgeordnetem Paul Diethei, Bundestagsabgeordnetem Ignaz Kiechle und den Bürgermeistern der Gemeinden Sankt Mang, MdL Ludwig Jaud ( SPD), und St. Lorenz, Hans Kammerlander (FDP), für die neue Einheit geworben. Im neuen Stadtrat wollte er die beiden zu seinen Stellvertretern machen.

Sankt Manger Bürgermeister Ludwig Jaud fällt bei der Wahl durch

Doch bei der Wahl im Rathaus votierten die 44 Stadträte anstelle von Jaud für seinen Parteifreund Karl Möller: 25 Stimmen für Möller, 14 für Jaud, vier für Dietmar Erben und eine für den bisherigen Zweiten Bürgermeister Albert Wehr (beide SPD). Der ehemalige Sankt Manger Bürgermeister nahm das Ergebnis zur Kenntnis, verließ wortlos den Saal und kehrte nicht mehr zurück. Zum Verhängnis wurden ihm wohl abfällige Äußerungen über die Stadtrats-CSU: „Die schwarze Brut räuchern wir aus.“

Bei der Wahl zum Dritten Bürgermeister standen sich Kammerlander und der bisherige Amtsinhaber Franz Wolf (CSU) gegenüber: Wolf erhielt 24 Stimmen und Kammerlander 18, je eine entfielen auf Jaud und Wehr.

30 Jahre später sagte Stadtrat Kurt Blaschke über die Reform: „Das größte Geplänkel war vorher, vor der Eingemeindung. Der Aufstand des Gemeinderats und der Bevölkerung von Sankt Mang gegen die Eingemeindung war sinnlos, hirnlos, zwecklos und ergebnislos und im Nachhinein gesehen zum Glück überflüssig.“

