Einschreibung für die Grundschule im Herbst 2023: Das sind die Termine in Kempten

Diese Regeln gelten für neue Erstklässler in Kempten: Wer unter die Schulpflicht fällt, wer vorzeitig in die Schule darf und wo Eltern die Kinder anmelden.

11.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Für künftige Erstklässler, die ab September eine Grundschule in Kempten besuchen, ist am Mittwoch, 15. März, von 15 bis 19 Uhr Einschreibung. Das teilt die Stadtverwaltung Kempten mit. Ausgenommen sind Kinder mit Wohnsitz im Sprengel der Grundschule am Aybühlweg, Fürstenstraße 19: Ihre Einschreibung ist bereits am Dienstag, 14. März, von 15 bis 19 Uhr. (Lesen Sie hier: An der Grenze: Lehrkräfte in Waltenhofen erzählen, wie sie eine schwere Zeit überstanden haben)

Schulpflicht? Ab wann sie gilt, für wen und wie es mit einer Zurückstellung aussieht

Schulpflicht: Sie gilt mit Beginn des neuen Schuljahres für alle Kinder, die bis 30. September sechs Jahre alt werden oder bereits einmal von der Aufnahme in die Grundschule zurückgestellt wurden. Es müssen auch Sechsjährige angemeldet werden, die sich zur Zeit nicht im Elternhaus aufhalten (sondern zum Beispiel im Krankenhaus). Gleiches gilt für Kinder, die offensichtlich wenig zur Einschreibung geeignet sind oder unter erkennbaren Behinderungen leiden, sodass die Eltern selbst eine Zurückstellung wünschen. (Lesen Sie auch: Ganztagsbetreuung in Grundschulen: Kommunen in Kempten und im Oberallgäu stehen vor massivem Personalproblem)

Vorzeitige Einschulung: Auf Antrag der Erziehungsberechtigten können auch Kinder, die erst Oktober bis Dezember sechs Jahre werden, eingeschult werden – wenn sie voraussichtlich erfolgreich am Unterricht teilnehmen können. Kinder, die nach dem 31. Dezember ihren sechsten Geburtstag haben, benötigen ein Gutachten, das die Schulfähigkeit bestätigt. (Das könnte Sie auch interessieren: Kempten will schnelle Lösung für vier neue Klassenzimmer in Lenzfried)

Schulreife-Untersuchung: Die aufnehmende Schule überprüft alle „Antragsschüler“ auf ihre Schulreife. So soll vermieden werden, dass ein Kind im September eingeschult wird und wenige Tage oder Wochen später doch zurückgestellt werden muss. Den Zeitpunkt dieser Schulreife-Untersuchungen legt die jeweilige Schulleitung selbst fest.

Zurückstellung: Ein Kind, das am 30. September mindestens sechs Jahre alt ist, kann für ein Jahr zurückgestellt werden. Eltern erhalten von den Schulen ein eigenes Informationsschreiben. Für Kinder, die vom 1. Juli bis 30. September sechs Jahre alt werden, gilt ein Einschulungskorridor. Eltern entscheiden nach Beratung, ob ihr Kind jetzt oder in einem Jahr eingeschult wird. Wer das plant, soll sich vorab bei der zuständigen Grundschule melden.

Welche Schule: Kinder sind in der Grundschule anzumelden, in deren Sprengel sie wohnen. Das gilt auch, wenn sie eine andere Schule besuchen sollen, aber noch keine Zusage haben. Über Anträge auf Befreiung von der Schulsprengelpflicht entscheidet die Verwaltung. In aller Regel ist die Grundschule für die Anmeldung zuständig, die der Wohnung am nächsten liegt. Schulanfänger bei Privatschulen sind dort anzumelden.

Wer meldet an: Die Anmeldung sollen möglichst die Eltern übernehmen und ihr Kind mitbringen. Sie können auch andere Erwachsene beauftragen. Diese müssen aber Auskünfte über das Kind geben können – etwa zu überstandenen Krankheiten, Störungen beim Sehen, Sprechen, Hören und anderen Besonderheiten. Mitzubringen ist eine Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch; Impfscheine sind nicht gefragt. Da Schuleingangsuntersuchungen durchs Gesundheitsamt nur eingeschränkt stattfinden, können Eltern alternativ auch die Bestätigung der U9-Untersuchung vorlegen.