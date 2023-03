1,80 Euro für ein Eis? Mit neuen Preisen und neuen Sorten starten Eisdielen in Kempten die Saison

Bei vielen Eiscafés in Kempten steigen die Preise - aber nicht überall. Neue Sorten sind etwa inspiriert vom Kuchenrezept der Oma oder italienischen Cocktails.

17.03.2023 | Stand: 14:42 Uhr

Eis nach dem Rezept der Oma aus Sardinien mit Mandeln, Zitronen- und Orangenschale gibt es nun wieder im Eiscafé Mauritius in Kempten zu kaufen. Auch zahlreiche andere Eisdielen in der Stadt starten in die Saison – und hoffen auf bald frühlingshafte Temperaturen.

1,40 bis 1,80 Euro: So unterschiedlich sind die Preise von Eisdielen in Kempten

Was manchem Gast die Lust auf die kühle Leckerei nehmen könnte: der Preis. Dass etwa Milch und Zucker, aber auch Strom, der für die Kühlung gebraucht wird, teurer geworden sind, macht sich im Geldbeutel bemerkbar.

Beim Eiscafé Venezia kosten Sorten wie Tiziano - nach einem italienischen Cocktail mit Traubensaft und Prosecco - je Kugel nun 1,80 Euro statt wie im Vorjahr 1,70 Euro. Im Cordella kosten etwa Cookies-Pistazie oder Schmand-Orange nun 20 Cent mehr und damit 1,50 Euro. Den selben Preis zahlen Eisfans bei da Claudio in der Fußgängerzone und dem Eiscafé Europa am Hildegardplatz, im Eiscafé Mauritius bleibt man vorerst beim Vorjahrespreis von 1,40 Euro.