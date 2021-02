Kempten will die Elektromobilität mit gebührenfreiem Parken für Elektrofahrzeuge (hier am Illerdamm) fördern. Allerdings hinkt die Beschlusslage derzeit etwas hinterher. Für Autofahrer gilt auch beim Frei-Parken, dass sie die jeweilige Höchstparkdauer nicht überschreiten dürfen. Wer kein Ticket lösen muss, benötigt also zumindest eine Parkscheibe.