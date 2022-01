Elektroschmelzwerk schreibt 100 Jahre Geschichte

1922 wurde das Elektroschmelzwerk Kempten gegründet. Heute heißt der Spezialist für technische Keramik 3M Technical Ceramics und gehört zu einem US-Konzern.

Wenn es sich Knabberfreunde mit einer Tüte knuspriger Chips auf dem Sofa gemütlich machen, hat möglicherweise die Firma „3M Technical Ceramics“ aus Sankt Mang die Hände im Spiel. Nicht bei den Chips, aber bei der Tüte. Viele Verpackungen von Lebensmitteln und etwa auch Zahnpastatuben haben eine hauchdünne Beschichtung, die mit Aluminium-Dampf erzeugt wird. Nötig dazu sind „Verdampfer-Schiffchen“. Und die stelle man am Standort Kempten als einer von wenigen Produzenten weltweit in großen Mengen her, sagt Produktionsleiter Albert Killich.