Elfriede Kleck ist Uroma von 23 Urenkeln, Oma von 15 Enkeln und hat sechs Kinder geboren. An ihrem 85. Geburtstag freut sie sich vor allem über ihre Großfamilie.

02.10.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Als ihr erstes Kind auf die Welt kam, war Elfriede Kleck 19. Das Älteste bekam sie mit 29 Jahren. Bereits im Alter von 39 hat sie ihr erstes Enkelkind im Arm gehalten. Wenn die gebürtige Kemptenerin, die seit 1963 in Kleinweiler lebt, am Samstag 85 Jahre alt wird, wiegt sie wieder ein Baby in den Armen – ihr 23. Urenkelkind. An ihrem Geburtstag freut sich die Seniorin vor allem darüber, „dass es so schön ist, so am Leben teilzunehmen.“