Elisabeth Schindele war mit Leib und Seele Schulleiterin

17.02.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Es war ein bisschen wie im Kino. Auf einer großen Leinwand wurden Musik-, Tanz- und Chordarbietungen gezeigt. Davor saßen die Zuschauer – allerdings mit großem Abstand. Doch gäbe es keine coronabedingten Einschränkungen, wäre der Saal voll und die Akteure statt auf Videos live auf der Bühne zu sehen. Der Anerkennung jedoch, die an diesem Tag einer Frau geschuldet war, tat das keinen Abbruch: Elisabeth Schindele, seit 2013 Leiterin der Realschule an der Salzstraße, beendet ihre berufliche Tätigkeit und geht in Ruhestand. Nicht ohne ihrer Schule und ihren Zöglingen eines attestiert zu haben: Ihr größtes Glück und ihre Erfüllung sei der Umgang mit den Schülerinnen und Schülern gewesen.