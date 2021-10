Endlich ein Trauerwald im Allgäu?

Peter Harsch hat für ein freies Friedhof-Gelände in Hegge einen Antrag gestellt. Ein Vorstoß der Alt-Katholiken Kempten scheiterte 2010.

31.10.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Den Wunsch nach einem Trauerwald gibt es in Kempten und im Oberallgäu seit Jahren. Zuletzt diskutierte 2016 die Stadt Sonthofen darüber – ein Vorstoß der Alt-Katholischen Gemeinde Kempten scheiterte 2010. Unter dem damaligen Vorsitzenden des Kirchenvorstands Hans Bauer hatte man ein Grundstück in Weitnau im Blick. Nun hat der Waltenhofener SPD-Gemeinderat und Biologe Peter Harsch einen neuen Versuch unternommen: Er beantragte, auf einer freien Friedhofsfläche in Hegge, einen Trauerwald anzulegen.