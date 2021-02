Endlich zurück: So läuft der "perfekte“ erste Schultag in Corona-Zeiten

Im Wechselunterricht sind Lehrer besonders gefordert, alle Kinder im Blick zu haben. Wie eine Schule in Kempten versucht, ihr spezielles Profil zu leben.

Das rote Stoffherz können an diesem Morgen nicht alle 21 Schülerinnen und Schüler anfassen. Doch das rote Stoffherz ist in der Klasse 3a der Grundschule Kottern/Eich ein Morgengruß. Wenn Lehrerin Kaija Klug jedoch derzeit dieses Willkommensymbol an ihre Drittklässler weitergibt, nimmt nur die Hälfte der Klasse das Herz in die Hand. Die andere Hälfte schaut via Tablet von zuhause aus zu und darf am nächsten Tag das Herz drücken. Dann sitzen die „Online-Kinder“ wieder im Klassenzimmer. Wechselunterricht nennt sich derzeit diese coronabedingte Unterrichtsform. Wie das in einer Grundschule funktioniert und wie eine Schule versucht, ihr Profil zu leben, haben wir im Unterricht beobachtet: