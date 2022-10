Immer mehr wollen Fernwärme - Das plant der ZAK Kempten

Fernwärme gilt als günstig und versorgungssicher. Der ZAK plant Ausbau und Forschungsprojekte. Er will im Sommer übrige Wärme für den Winter im Boden speichern.

13.10.2022 | Stand: 17:05 Uhr

Fernwärme, die von zentraler Stelle aus Häuser und Einrichtungen mit Heißwasser versorgt, ist gefragt. Angesichts der Energiekrise interessieren sich immer mehr für örtliche Wärmenetze. Biomasse und Altholz können nicht nur klimaschonender als fossile Brennstoffe sein, sondern bei heutigen Preisen auch günstiger und versorgungssicher. Neben dem Ausbau des Wärmenetzes in Kempten ist der Abfallzweckverband ZAK hier in vielen Bereichen aktiv. Er führt verschiedene Untersuchungen durch und will sich an einem Forschungsprojekt der Hochschule Kempten mit Partnern wie Siemens Energy beteiligen.

