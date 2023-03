So erinnern sich Allgäuer an Horten und Galeria Kaufhof in Kempten

Softeis, Rosen und Hostessen - Leser erinnern sich mit historischen Fotos an Horten in Kempten. 1974 speiste im Kaufhaus-Restaurant der FC Bayern München.

22.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Softeis, Stammtisch-Treff, Besuch von Fußballern des FC Bayern München und natürlich glitzernde Einkaufswelt – mit Horten und Galeria Kaufhof verbinden viele Menschen besondere Erinnerungen, die weit über normales Einkaufserlebnis hinausgehen.

Zum Beispiel sagt Herbert Schäffler aus Kempten: „Horten mit seinem damaligen Personalchef Charly Kraft hat allen Spielern des FC Kempten eine unvergessliche Erinnerung bereitet.“ Und zwar? (Lesen Sie auch: Diesen Plan hat ein Allgäuer Unternehmer für Galeria Kempten)

Galeria Kaufhof in Kempten schließt: Kunden aus dem Allgäu erinnern sich

Vier Wochen, nachdem am 7. Juli 1974 Deutschland Fußballweltmeister geworden war, habe der FC Bayern München mit seinen Weltmeistern im Illerstadion vor 8000 Zuschauer gegen den FC Kempten gespielt. Mit Franz „Bulle“ Roth sei bei dem Freundschaftsspiel auch ein Allgäuer mit von der Partie gewesen.

Das Spiel endete 8:1 für den FCB. Schäffler, selbst FCK- Spieler, sagt, dass das Kaufhaus Horten die Mannschaften ins hauseigene Restaurant „Kupferspieß“ im ersten Obergeschoss eingeladen habe. Man sei mit Weltmeistern am Tisch gesessen, habe an der Theke geplaudert und konnte Autogramme sammeln. (Hier lesen Sie: Galeria Kaufhof in Kempten schließt: Welche Zukunft sehen Stadträte für das Gebäude?)

Galeria in Kempten: Zum Schluss spendierte die Oma immer ein Softeis am Stand beim Horten-Eingang

Günter Lichtblau aus Altusried-Muthmannshofen erinnert sich, wie seine Oma mit ihm als Kind Mitte der 1970er-Jahre um die viermal im Jahr mit dem Bus nach Kempten gefahren sei. Erst wurde eine Freundin der Oma besucht, die ebenfalls aus dem Sudetenland stammte.

Dann ging es in den Horten und zum Schluss habe es immer ein Softeis an dem Stand beim Eingang gegeben. Hannelore Grath schildert, wie sie in der Vorweihnachtszeit 1972 an einem Sonderstand im Horten Seifen und Parfümerieartikel verkaufte und einpackte. Noch am 24. Dezember seien bis mittags Männer gekommen, um sich Rat zu holen, was sie ihrer Liebsten schenken könnten.

Direkt am Eröffnungstag bei Horten im Einsatz war Monika Zeisele – als eine von vielen Hostessen, die die Kunden durch die Verkaufsräume führten. Viele Rosen und Süßigkeiten seien damals verteilt worden. „Das hatte Stil mit unseren Kostümen.“

Speziellen Bezug zum Horten haben Wolfgang Götz und seine Freunde: 1989 sei der „lange Donnerstag“ eingeführt worden. Bislang ab 18 Uhr geschlossene Geschäfte durften einmal pro Woche bis 20.30 Uhr öffnen. Die Freunde trafen sich dort dann nach der Arbeit wöchentlich auf eine Feierabend-Halbe. Das sei der Beginn ihres Stammtisches gewesen, der nun seit 34 Jahren bestehe.

Kaufhaus in Kempten: Tradition, Ordnung, Überschaubarkeit und Freundlichkeit

„Alles in einem Haus, ich musste selten woanders hin“, bedauert Antje Lachnitt (Kempten) das geplante Aus von Galeria Kaufhof in Kempten. Sie verbindet mit dem Haus Tradition, Ordnung, Überschaubarkeit, Freundlichkeit und ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Vielen älteren Menschen macht die Schließung von Galeria Kaufhof besonders zu schaffen.

„Dieses Kaufhaus wird mir fehlen!“ So geht es auch Christine Gros. Sie stöbere gern in der Kleiderabteilung im Erdgeschoss, auch manche Handtasche wurde gekauft. Sie fühlt sich zudem besonders mit dem Gebäude verbunden: „Exakt an der Stelle der jetzigen Parfümerieabteilung befand sich unsere Wohnung in dem ehemaligen Haus, in dem unsere Familie bis kurz vor meinem zweiten Geburtstag 1957 gewohnt hatte“ – lange bevor es Horten und Galeria gab.

Helmuth Hüttl erinnert sich an ein Gespräch zwischen dem damaligen Oberbürgermeister August Fischer mit dem Horten-Geschäftsführer über das Schlachthof-Gelände, auf dem später Horten entstand. Der Schlachthof zog in die Bleicherstraße.