Freibad und Sauna in Kempten: Cambomare vor der Sommersaison; das kosten Dauerkarten

Das Cambomare bereitet den Sommer vor: Der Vorverkauf der Saisonkarten fürs Freibad startet und in der Sauna ändert sich etwas. Und es gibt eine gute Nachricht.

28.04.2023 | Stand: 14:35 Uhr

Eher kalt, nur selten frühlingshaft warm - auch wenn das Wetter noch nicht so richtig mitspielen mag, stehen in Kempten und im Allgäu doch immer mehr Zeichen auf Sommer. Auch das Cambomare steuert auf die Sommersaison zu. Jetzt begintn bereits der Vorverkauf der Freibad-Saisonkarten in Kempten. (Lesen Sie auch: Zeckenalarm: Blutsauger "sind schon aktiv“ - Wo die Gefahr lauert)

Los geht dieser Dauerkarten-Vorverkauf laut Mitteilung von Daniela Pletzer, Marketing-Chefin im Cambomare, bereits am Dienstag, 2. Mai. Dann können dann von Dienstag bis Freitag zwischen 11 und 19 Uhr erworben werden - das aber ausschließlich an der Freibadkasse. Ein Verkauf an der Indoorkasse des Cambomare sei aufgrund einer Systemumstellung der Kasse nicht möglich, heißt es. (Lesen Sie hier: Prozess: Jens Spahn mit Penis-Nase im Gesicht - Satire oder Beleidigung?)

Das müssen interessierte Badegäste für den Saisonkarten-Kauf mitbringen

Für die Ausstellung aller Saisonkarten ist laut Pletzer pro Person ein gültiger Ausweis notwendig, für Familien ein Familiennachweis. Da die Fotos für die Karten vor Ort aufgenommen werden, muss laut Cambomare jeder Karteninhaber und jede Karteninhaberin beim Kauf persönlich anwesend sein. Das gelte auch für alle Mitglieder einer Familienkarte. Das Pfand für die Saisonkarten beträgt 3 Euro pro Karte.

In einem können Badegäste aufatmen: Die Preise für die Saisonkarten bleiben laut Mitteilung unverändert.

Die Saisonkarten fürs Freibad kosten also:

Erwachsene: 85 Euro

Ermäßigte: Karten 37 Euro: Dazu zählen Jugendliche (16 bis 17 Jahre), Schüler, Studenten, Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Sozialen Jahrs sowie Schwerbehinderte ab einem Grad von 50 Prozent - gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises. Begleitpersonen eines zahlenden Schwerbehinderten mit "B" im Ausweis erhalten einen freien Eintritt.

Dazu zählen Jugendliche (16 bis 17 Jahre), Schüler, Studenten, Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Sozialen Jahrs sowie Schwerbehinderte ab einem Grad von 50 Prozent - gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises. Begleitpersonen eines zahlenden Schwerbehinderten mit "B" im Ausweis erhalten einen freien Eintritt. Kinder: 30 Euro: Kinder von 5 bis einschließlich 15 Jahre

Kinder von 5 bis einschließlich 15 Jahre Familienkarten: 122 Euro: Das sind Eltern (max. 2 Erwachsene), die in einem gemeinsamen Haushalt leben, oder ein Elternteil, mit allen eigenen Kindern bis einschließlich 16 Jahren. Oder Paare (max. 2 Erwachsene), die in einer eheähnlicher Beziehung in einem gemeinsamen Haushalt leben, mit allen eigenen Kindern bis einschließlich 16 Jahre. Oder Großeltern (max. 2 Erwachsene), die in einem gemeinsamen Haushalt leben, oder ein Großelternteil mit allen eigenen Enkelkindern bis einschließlich 16 Jahren.

Übrigens: Alle Geburtstagskinder (auch Erwachsene) erhalten laut Cambomare-Homepage am Tag des Geburtstags gegen Vorlage eines Ausweises freien Tageseintritt für Bade- und Saunawelt.

Ab 1. Mai gelten geänderte Sauna-Öffnungszeiten im Cambomare Kempten

Zudem startet das Cambomare in Kempten laut Mitteilung ab dem 1. Mai in die Sommersaison. Aus diesem Grund ändern sich ab Montag, 1. Mai, auch die Öffnungszeiten der Saunawelt.

So ist die Saunawelt im Cambomare ab 1. Mai 2023 geöffnet:

Dienstag bis Freitag von 12 bis 21 Uhr

Samstag und Sonntag von 10 bis 21 Uhr

In den Ferien und an Feiertagen: Montag bis Sonntag von 10 bis 21 Uhr

Davon bleiben die Öffnungszeiten der Badewelt unberührt

Die Öffnungszeiten der Badewelt bleiben davon unberührt. Sie öffnet Dienstag bis Sonntag von 10 bis 21 Uhr. In den Ferien und an Feiertagen öffnet die Badewelt auch montags von 10 bis 21 Uhr.