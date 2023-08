Holetschek: "Tun und Machen ist die DNA des Allgäus!"

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat die Allgäuer Festwoche im Kemptener Stadttheater eröffnet. Es gab Zusagen für mehrere Projekte in der Region.

12.08.2023 | Stand: 13:34 Uhr

Klaus Holetschek hat vor über 500 geladenen Gästen im Kemptener Stadttheater die Allgäuer Festwoche eröffnet. Der Gesundheitsminister versprach dabei Rückenwind für mehrere Allgäuer Projekte, unter anderem für ein Pflege-Modellprojekt an der Hochschule Kempten und den erneuten Einsatz eines Wasserstoff-Testzuges im Herbst auf der Strecke Augsburg-Füssen. (Alle Bilder zur Eröffnungsfeier im Stadttheater finden Sie hier)

Klaus Holetschek eröffnet die Allgäuer Festwoche im Stadttheater Kempten

„Ich will, dass die Vorplanung für die Elektrifizierung bis Kempten und Oberstdorf 2024 angepackt wird“, kündigte er außerdem an. Mit Blick auf die neue Klinik in Memmingen sagte Holetschek: „Wir sollten überlegen, wie sich die Strukturen im Allgäu weiter ausbauen lassen.“ Tatendrang sei charakteristisch für die Region: „Tun und machen ist die DNA des Allgäus!“

