Erstmals brütet ein Wanderfalken-Paar in Kempten: Erste Einblicke ins Kirchturm-Nest

Einst war der Wanderfalke in Deutschland fast ausgestorben, jetzt brütet ein Paar in Kempten. Auf ihrem Speiseplan: Krähen. Löst das das Stadtpark-Problem?

19.04.2023 | Stand: 05:35 Uhr

Große Freude bei Vogelschützern: Im Turm der St.-Mang-Kirche brütet ein Wanderfalken-Paar. Es sei das erste im Stadtgebiet, sagt Thomas Blodau vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) Kempten-Oberallgäu. Die Freude ist deswegen so groß, weil die Wanderfalken in den 1970er-Jahren in Deutschland fast ausgestorben waren. Außerdem sind laut Blodau Mitte März zwei Jungvögel geschlüpft. Eine Kamera filmt mit, was sich in dem Nest der Wanderfalken tut – und überträgt die Bilder live ins Internet. In Kempten stellt sich nun eine Frage: Vertreiben die Wanderfalken womöglich die bei vielen unbeliebten Krähen aus dem Stadtpark? Schließlich stehen sie auf dem Speiseplan der neuen Kirchturm-Bewohner.

