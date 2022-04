Boxabend in Kempten: Ex-Celik-Gegner Kasim Gashi tritt in den Ring

Am 25. Juni findet der Boxabend in Kempten statt. Mit dabei ist Kasim Gashi - der auch schon gegen Ali Celik antrat.

19.04.2022 | Stand: 10:40 Uhr

Am 25. Juni wird im Kemptener Eisstadion wieder geboxt. Beim Boxabend, der von Promoter Mevlüt Kaffar organisiert wird, geht unter anderem Kasim Gashi in den Ring. Der Profiboxer aus Heubach ( Baden-Württemberg) trat schon einmal in Kempten an – 2018 unterlag er in der Big Box Ali Celik im Kampf um den Internationalen Deutschen Meisterschafts-Titel im Superweltergewicht.

Kaffar widmet Boxabend seinem verstorbenen Bruder

Wie Kaffar außerdem bekannt gab, wird Ahmet Bozkurt Ende Juni beim Boxabend seinen letzten Kampf bestreiten. Außerdem gehen bei der Veranstaltung, die Kaffars verstorbenem Bruder Muhammed Ali gewidmet ist, weitere Athleten des Kemptener Team Faustkunst an den Start.

Im Juli 2021 fand erstmals ein Boxabend im Kemptener Eisstadion statt. Den Gästen blieb dabei vor allem der Heiratsantrag von Eugen Braun (Fightschool Kempten) in Erinnerung.