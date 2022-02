„Wir platzen aus allen Nähten“ - Und doch verzögert sich die Erweiterung der Hochschule Kempten

Die Erweiterung der Hochschule Kempten ist dringend notwendig, sagt Präsident Wolfgang Hauke. Das Grundstück ist längst gefunden, wann gebaut wird ist unklar.

Der Kemptener Hochschulpräsident Professor Wolfgang Hauke muss sich weiter in Geduld üben. Noch immer gibt es keinen Termin für die geplante Erweiterung direkt neben dem Campus. Hatte sich zunächst der Grundstückskauf in die Länge gezogen, steht nun eine zweite Kostenschätzung aus. Dabei ist der Neubau dringend notwendig, betont Hauke. „Wir platzen aus allen Nähten.“

In den Anfangsjahren der 1977 gegründeten Hochschule lag der Schwerpunkt auf der Lehre. Zuletzt gewann die Forschung immer mehr an Bedeutung. Doch längst haben nicht mehr alle Labore und Büros auf dem Gelände mit 53.000 Quadratmetern Nutzfläche Platz.

Aktuell hat die Hochschule nach Angaben von Hauke an vier unterschiedlichen Orten in Kempten Objekte angemietet. Außerdem sei sie auf der Suche nach einem weiteren für den neuen Pflegestudiengang. All diese Außenstellen innerhalb der Stadt sollen künftig in dem neuen Forschungsbau mit 8200 Quadratmetern Nutzfläche unterkommen. (Lesen Sie auch: Nur vier Pflegestudenten an der Hochschule Kempten - ist der Studiengang noch sinnvoll?)

Raumplanung für Neubau der Hochschule musste noch angepasst werden

Doch wann der Spatenstich erfolgt, weiß Hauke nicht. „Ich traue mich nicht mehr, eine Aussage zum Zeitplan zu treffen“, sagt er. Eine ausgefeilte Raumplanung für den Neubau lag bereits vor dreieinhalb Jahren vor. Weil sich die Verhandlungen um das benachbarte Grundstück um etwa zweieinhalb Jahre verzögerten, musste sie noch einmal angepasst und offene Fragen aus München geklärt werden. Bei dem Vorhaben sind drei bayerische Ministerien involviert: Wissenschafts-, Bau- und Finanzministerium.

„Es gab zum Beispiel Rückfragen zur Technik und zur Lüftung“, sagt Hauke. Außerdem wurde hinterfragt, wie viel Quadratmeter pro Student in Seminarräumen nötig sind. Statt 1,2 Quadratmetern sind pro Kopf nun 1,1 Quadratmeter eingeplant. „Das waren alles Sachen, die wir schnell klären konnten“, sagt Hauke. „Bei einer Nachfrage dachte ich allerdings, das könnte ein Problem werden.“ In dem Neubau ist auch eine Kinderbetreuung vorgesehen. An den Kosten hierfür müsse sich die Stadt Kempten beteiligen, so die Forderung aus München.

Kurz nach Anfrage Zusage der Stadt erhalten

Bereits kurz nach seiner Anfrage im Rathaus habe er die Zusage der Stadt erhalten und Hauke konnte aus seiner Sicht überraschend schnell einen weiteren Haken setzen. Von dem Betreuungsangebot profitierten schließlich auch die in Kempten lebenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Alle Teile, die wir bearbeiten konnten, liegen in der Schublade“, sagt Hauke. (Lesen Sie auch: Fahrsimulator der Hochschule Kempten: Mit 100 km/h durch Paris)

Doch eine zentrale Frage ist noch unbeantwortet: Was kostet die Erweiterung unter den aktuellen Voraussetzungen? Das Staatliche Bauamt muss eine neue Kostenschätzung erarbeiten – in Abstimmung mit dem Bauministerium. „Darauf warten wir noch“, sagt Hauke.

Bislang belief sich die Schätzung für den Neubau auf 70 Millionen Euro. Klar ist, dass das Vorhaben mittlerweile deutlich teurer wird. Der Hochschulpräsident geht davon aus, dass sich die nächste Kostenschätzung im dreistelligen Millionenbereich bewegen wird. Sobald diese da ist, schickt er alle Unterlagen gebündelt nach München. Und hofft, auf eine baldige Zusage aus dem Finanzministerium. Trotz der Geduldsprobe bleibt er optimistisch: „Es wird demnächst so weit sein.“

