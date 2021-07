Petra Olivia Nosalova arbeitet für Restaurants oder Firmen in Kempten und Umgebung. Neben Optik und nachhaltiger Esskultur geht es ihr vor allem um Menschen.

25.07.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Als Kind streifte Olivia Petra Nosalova durch den Garten ihrer Oma in der Slowakei. Mit Tomaten und Zucchini im Gepäck habe sie sich schon damals am liebsten in die Küche verzogen, sagt die 25-Jährige.