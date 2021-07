Essen zum Mitnehmen wird oft in Einwegbehältern serviert. Ab Samstag gilt ein Produktionsverbot für solche Verpackungen, auch Kemptener Gastronomen denken um.

01.07.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Ein Spaziergang an der Iller mit Apérol Spritz zum Mitnehmen oder die Essensbestellung für die ganze Familie können schnell mit einem Berg von Plastikmüll enden. Das soll sich in Zukunft ändern. Schon im Juni 2020 beschloss das Bundeskabinett ein Produktionsverbot für Einwegplastikprodukte gemäß einer EU-Richtlinie (siehe Infokasten). Ab Samstag, 3. Juli, wird das nun in die Tat umgesetzt.