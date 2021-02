"To Go" oder per App - in Kempten machen trotz Corona-Lockdowns etliche Bistro- und Restaurant-Betreiber Hungrigen leckere Angebote. Wie das ankommt.

31.01.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Eigentlich arbeitet sie im Winter ja in der Gletscheralp in Eschach. Eigentlich. Und eigentlich betreibt sie im Sommer den Minigolfplatz und das Moorbad in Buchenberg. Jetzt steht sie in einem Imbisswagen in der Heisinger Straße, kocht Kässpatzen und Currywurst. Die Rede ist von Silvia Räth. Viele, die im Industriegebiet in der Heisinger Straße arbeiten, freuen sich über das neue Angebot für die Mittagspause. Es ist nur ein Beispiel, wie sich durch den Lockdown das gastronomische Angebot gewandelt hat. Etliche Lokale haben derzeit zu. Andere setzen auf Liefer- und Abholservice oder sind mit dem Imbisswagen unterwegs. Wir haben uns ungehört, wie es läuft.