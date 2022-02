European Energy Award: Kemptens "Gold"-Status wackelt

Die Stadt Kempten muss weitere Maßnahmen ergreifen, um ihren Stand beim European Energy Award zu halten. Besonderen Handlungsbedarf gibt es bei der Mobilität.

17.02.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Die Freude war groß: 2016 erhielt Kempten als erste Stadt Bayerns den „European Energy Award“ in Gold. Dabei handelt es sich um ein europäisches Gütezertifikat für die Energie- und Klimaschutzpolitik von Gemeinden. Auch bei der 2020 folgenden externen Überprüfung konnte die Stadt Gold halten. Doch nun wackelt die Platzierung. 2021 erreichte Kempten beim internen „Audit“ nur 75,6 Prozent der erreichbaren Punkte. 75 Prozent sind das Minimum für Gold. Sorge ist, dass Kempten bei der nächsten externen Prüfung 2023 das Ziel verfehlt, sollten nicht weitere Maßnahmen angepackt werden.

Ein Grund: Laut Thomas Weiß (Stabsstelle Klimaschutz) werden die Bewertungsmaßstäbe für den Energy-Award schrittweise verschärft, damit Kommunen ihr Engagement weiter verbessern. In Kempten kommt dazu, dass sich einzelne Handlungsfelder unterschiedlich gut entwickelt haben. Gerade bei der Mobilität sieht Oberbürgermeister Thomas Kiechle Potenzial. Er betonte in einer Sitzung des Umweltausschusses, dass es eigentlich nicht um Zahlen gehe, sondern um Lebensqualität und darum, die Stadt in vielen Bereichen attraktiver zu machen.

Ver- und Entsorgung (Erfüllungsgrad 69,9 Prozent): Die Stadt verschlechterte sich hier um 5,3 Prozent. Weiß führt das unter anderem auf den gesunkenen Ökostrom-Absatz zurück. Er regte an, mehr Solarenergie zu nutzen und über Freiflächenanlagen (etwa als Parkplatz-Überdachung) nachzudenken. Wichtig wäre, dass das AÜW seine Strategie hin zu einem Anbieter von Ökostrom ändert und entsprechend investiert. Punkte könnte auch die Produktion von grünem Wasserstoff beim Abwasserverband bringen.

Mobilität (64 %): In dem Bereich erreicht Kempten weiter am wenigsten Punkte. Entsprechend gebe es viele Möglichkeiten wie die Umsetzung der Umweltspur in der Bahnhofstraße, mehr Fahrradstraßen, ein attraktiverer öffentlicher Nahverkehr, Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge und eine Stellplatzsatzung, die mehr Flächen für Fahrräder vorsieht. Die Stadtverwaltung selbst könnte ihren Fuhrpark stärker auf energieeffiziente, emissionsarme Antriebe umstellen, die Job-Rad-Initiative einführen und beim Personal das Bewusstsein für nachhaltige Mobilität stärken. Dazu soll es eine Umfrage geben, wie die Beschäftigten zur Arbeit kommen.

Der Ausschuss befürwortete einstimmig, dass die Stadt weiter am Energy-Award teilnimmt. Sie soll den Goldstatus erhalten. Das städtische Klimaschutzmanagement hat nun den Auftrag, die jeweiligen Akteure auf die Wichtigkeit der Maßnahmen hinzuweisen. Denn auch die anderen Handlungsfelder bieten noch Möglichkeiten – zum Beispiel:

Kommunale Gebäude und Anlagen (73 %): Fotovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden installieren und das Bewusstsein für Energieeffizienz im Arbeitsalltag stärken.

Entwicklungsplanung, Raumordnung (80,3 %): Beschluss des „Klimaplans 2035“ und einer Klimawandel-Anpassungsstrategie sowie Begleitung der Umsetzung.

Externe Kommunikation/Kooperation (83,3 %): Klimaschutzprojekte in Kindergärten und Schulen, jährlich wiederkehrende Aktionen wie „Check dein Haus“, Gründung von Netzwerken, um mehr Gruppen in die Klimaschutzarbeit einzubinden.

Interne Organisation (91,7 %): Stadtratsbeschlüsse auf ihre Klimawirksamkeit prüfen.

