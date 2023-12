Evi Klett und ihr Team laden zu "Sternezeiten" in Kempten ein

Die Gruppe möchte mit kleinen Aktionen im Stadtgebiet Impulse zum Innehalten und Nachdenken geben. Ein Adventsweg mit neun Stationen wird am Samstag eröffnet.

30.11.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Es ist das dritte Jahr der "Sternezeiten" in Kempten. 2021 bastelte Evi Klett mit Helferinnen und Helfern aus verschiedenen Kirchengemeinden über 25.000 Sterne und verteilte diese an Kemptener Haushalte. Das Ziel: Den Menschen Impulse geben, damit sie dem Geschehen um Weihnachten nachspüren können. Heuer beginnen die Sternezeiten am Samstag, 2. Dezember, mit einem Adventsweg durch die Stadt.

"Sich immer wieder auf den Weg machen, ist ein zentrales Lebensthema", sagt Klett. Darum gehe es auch in der Geschichte rund um Weihnachten. So seien beispielsweise Sterndeuter vor 2000 Jahren einem Stern gefolgt und am Ende bei Jesus, dem göttlichen Kind, im Stall von Bethlehem angekommen. Ein künstlerisch gestalteter Adventsweg lädt in diesem Jahr dazu ein, sich auf den Weg zu machen und dem Sinn von Weihnachten noch einmal ganz neu auf die Spur zu kommen. (Lesen Sie auch: 25.000 Sterne sollen den Menschen in Kempten Impulse geben)

Adventsweg in Kempten: Neun Stationen

Neun Stationen umfasse der Weg zwischen St.-Mang-Platz und der Basilika St. Lorenz, sagt Klett. Die erste Station ist am Abgang zur Erasmus-Kapelle am St.-Mang-Platz zu finden. Weiter geht es über die St.-Mang-Kirche, Klostersteige, Gerberstraße, Residenzplatz, Stadtpark, Zumsteinhaus und Hildegardplatz zur Basilika. Der Adventsweg wird im Rahmen der Einkaufsnacht des Kemptener City-Managements am Samstag, 2. Dezember, um 16 Uhr auf dem St.-Mang-Platz eröffnet. Anschließend gibt es die Möglichkeit, einen geführten Rundgang zu den Stationen zu machen.

Parallel dazu können Interessierte die Adventszeit hindurch die "Sternezeiten" im Stadtgebiet entdecken. Auch diese sollen zum Nachdenken und Innehalten anregen. Ein Adventsnachmittag mit Musik, Theater und Gedankenanstößen findet beispielsweise am Sonntag, 3. Dezember, im Margaretha- und Josephinenstift statt.

Rätsel im Park des Margaretha- und Josephinenstifts

Nicht an einen Termin gebunden ist der "Sternenweg" mit dem Titel "Jesus - Stern in der Nacht". Dahinter verbirgt sich ein frei zugänglicher Stationenweg mit kleinen Rätseln im Park des Margaretha- und Josephinenstifts.

Alle weiteren "Sternezeiten" finden sich unter www.sternezeit-kempten.de