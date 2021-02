Edmund Off hat eine Probstrieder Chronik verfasst. Warum seine Mutter und seine Frau dafür sorgten, dass er zwei Aspekte der Dorf-Geschichte besonders hervorhob.

03.02.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Sein eigenes Leben ist eng mit der Geschichte von Probstried verwoben. Vielleicht rührt daher die Leidenschaft, mit der Edmund Off seit mehr als 25 Jahren in der Vergangenheit des Ortes forscht. Die vielen Informationen, die er zusammentrug, sammelte er auf fast 600 Seiten, die der heute 81-Jährige in seinen Computer tippte. Nun sagt er, ist die Ortschronik abgeschlossen.