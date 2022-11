Ex-US-General Ben Hodges spricht am Freitag in Kempten über Ukraine-Krieg

Vortrag am Freitag in Kempten: Der pensionierte US-General Ben Hodges spricht an der Hochschule über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs.

11.11.2022 | Stand: 13:36 Uhr

Ben Hodges war bis zu seiner Pensionierung Generalleutnant der US-Armee und Oberkommandierender der US-Landstreitkräfte in Europa. Am Freitag, 11. November, kommt er auf Einladung des Lions Club Kempten an die Hochschule Kempten zu einem Vortrag mit dem Titel: „Wie wird es enden? Eine Bewertung des Krieges in der Ukraine und seine Auswirkung auf eine neue Weltordnung.“

Hodges ist ein gefragter Gast in deutschen Talk-Shows wie bei Anne Will oder Maybrit Illner. Er sagt: „Die Russen müssen verlieren – sonst versuchen sie es in zwei oder drei Jahren wieder.“ Der 64-Jährige glaubt, eine Befreiung der von Russland annektierten Krim sei bis zum Sommer kommenden Jahres möglich, sofern der Westen zusammenhalte und die Ukraine weiterhin unterstütze. Eine nukleare Eskalation durch Russland hält Hodges für unwahrscheinlich, da Putin und sein engster Beraterkreis keine „Selbstmörder“ seien.

Ben Hodges arbeitet inzwischen für die Menschenrechtsorganisation Human Rights First. Er spricht beim Lions Club im Rahmen der Reihe „Gespräche zur Zeit“ am Freitag um 19 Uhr im Thomas-Dachser-Auditorium an der Hochschule Kempten. Der Vortrag ist auf Englisch; die anschließende Fragerunde wird von einer Dolmetscherin begleitet. Der Eintritt ist frei. Spenden gehen an das Deutsche Rote Kreuz für die „Nothilfe Ukraine“.

