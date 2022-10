Mann belästigt 16-Jährige auf offener Straße sexuell - So beschreibt sie den Täter

Mit heruntergelassener Hose hat ein Mann eine Jugendliche auf offener Straße in Kempten sexuell belästigt. Nun sucht die Polizei nach dem Exhibitionisten.

21.10.2022 | Stand: 15:24 Uhr

Ein etwa 30 Jahre alter Mann hat eine 16-Jährige in Kempten sexuell belästigt. Der Mann sprach laut Polizei die Jugendliche am Mittwoch gegen 7.10 Uhr am Drosselweg im Stadtteil Thingers an. Und zwar während er mit heruntergelassener Hose auf der gegenüberliegenden Straßenseite an seinem Glied manipulierte. Die 16-Jährige flüchtete daraufhin.

So beschreibt die 16-Jährige den Exhibitionisten

Die junge Frau beschreibt nach Polizeiangaben den Täter wie folgt:

Der Mann ist etwa 30 Jahre alt und knapp 1,75 Meter groß

Er hat eine schlanke und magere Gestalt sowie afrikanisches, dunkelhäutiges Aussehen

Der Exhibitionist trug eine rosafarbene Oberbekleidung

Zeugen, die am Mittwochmorgen im Drosselweg in Thingers den Mann oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei melden unter der Telefonnummer 0831/9909-2141.

