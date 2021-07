Kalt und regnerisch? Hält sie nicht auf: Benedikt und Markus Speiser (von links) sprangen am Donnerstag in hohem Bogen in den Öschlesee. Temperaturempfindlichere Badefreunde müssen wohl noch auf besseres Wetter warten. An der Wasserqualität soll es jedenfalls nicht scheitern. Die ist in Oberallgäuer und Kemptener Badeseen laut Gesundheitsamt „sehr gut“.