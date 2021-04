Fünf Schnelltest-Zentren: Kemptens OB erklärt die Strategie der Stadt

In Kempten hat mittlerweile das fünfte Schnelltestzentrum aufgemacht. OB Kiechle hält das umfangreiche Angebot für wichtig: „Je mehr wir finden, desto besser.“

20.04.2021 | Stand: 18:54 Uhr

Die Stadt Kempten hat in den vergangenen Wochen das Angebot an Schnelltests stark ausgebaut. Wir haben mit Oberbürgermeister Thomas Kiechle über die Teststrategie gesprochen. Im Interview mit Aimée Jajes vergleicht er die aktuelle Corona-Situation mit einer „Operation am offenen Herzen“.