Der kleine Simon entdeckt, dass ein Haus in der Nachbarschaft in Waltenhofen brennt. Wie er und seine Eltern zur Rettung der Hausbewohner beitragen.

23.12.2021 | Stand: 17:39 Uhr

Simon war krank. Mit seiner Mama Maritta Immler war der Fünfjährige gerade auf dem Weg vom Bad zurück in sein Zimmer, da fiel ihm etwas Seltsames beim Blick aus dem Fenster auf. Statt einem dunklen Nachthimmel sah der Bub oranges Glühen. „Mama, da brennt es“, habe er gesagt. Und tatsächlich: Unweit des Hauses der Familie war am vergangenen Freitagmorgen gegen 3.45 Uhr in Waltenhofen ein Feuer ausgebrochen.