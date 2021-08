Für Sie vor Ort: Treffen Sie die Kemptener Lokalredaktion im Stadtpark

Am Samstag startet der Stadtpark-Sommer. Zum Auftakt macht die "Mobile Redaktion" Halt auf dem Gelände. Fachleute informieren über die Pläne rund um den Park.

04.08.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Die „Mobile Redaktion“ macht am kommenden Samstag, 7. August, Halt im Stadtpark: Zum Auftakt des Stadtpark-Sommers stehen die Mitglieder der Lokalredaktion Kempten ihren Leserinnen und Lesern Rede und Antwort. Haben Sie Anregungen und Fragen? Oder wollen sie die Redakteurinnen und Redakteure einfach kennenlernen? Dann kommen Sie zwischen 11 und 14 Uhr im Stadtpark vorbei. Außerdem können Sie sich bei Fachleuten über die weitere Entwicklung des Areals rund um den Stadtpark informieren: Vertreter von Sparkasse und Stadt werden ebenfalls vor Ort sein.

Wie sieht die Zukunft von Stadtbibliothek und Sparkassen-Quartier aus?

So können sie unter anderem von Andrea Graf, Leiterin der Stadtbibliothek, erfahren, wie eine moderne Bibliothek aussehen kann. Schließlich entsteht direkt neben dem Stadtpark die neue Bücherei – in einem Neubau, in dem auch die Volkshochschule unterkommen wird.

Auf der anderen Seite des Parks tut sich ebenfalls einiges: Dort laufen aktuell die Planungen für das Sparkassen-Quartier. So wird am Samstag zum Beispiel auch Gabriele Louis, stellvertretendes Vorstandsmitglied und Chefin des Firmenkunden- und Privatebanking-Geschäftes bei der Sparkasse Allgäu, vor Ort sein und Fragen zur weiteren Entwicklung beantworten.