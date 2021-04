Fahrrad-Demo für Umweltspur in Kempten - Was Oberbürgermeister Kiechle zur Forderung sagt

Demonstranten fordern in Kempten mehr Sicherheit für Fahrradfahrer durch eine Umweltspur. Wie Oberbürgermeister Kiechle auf die bevorstehende Abstimmung blickt.

23.04.2021 | Stand: 18:52 Uhr

Umweltspuren sollen Fahrradfahrern in der Kemptener Bahnhofstraße mehr Sicherheit geben – das forderten am Freitagnachmittag etwa 70 fahrradbegeisterte Kemptener auf dem Hildegardplatz. Auch Oberbürgermeister Thomas Kiechle war vor Ort und nahm die Forderungen der Demonstranten entgegen.

Demonstranten blicken hoffungsvoll auf die Abstimmung zur Umweltspur im Verkehrsausschuss

Der Protest solle ein positiver Impuls für die Abstimmung am 4. Mai im Verkehrsausschuss der Stadt Kempten sein, sagt Mitorganisator Tobias Heilig vom ADFC: „Wir glauben, dass viele Stadträte, das Vorhaben unterstützen werden.“

Ausschließlich Radfahrer und ÖPNV würden eine Umweltspur befahren, die zweite Spur der Bahnhofstraße würde weiter für den Autoverkehr offen bleiben. Bereits im Oktober hatte der Verkehrsausschuss dieses Thema diskutiert, eine Entscheidung aber vertagt.

Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle sprach vor Ort mit den Fahrrad-Demonstranten. Auch er will für mehr Sicherheit im Radverkehr sorgen. Bild: Martina Diemand

Ortstermin soll für Klarheit sorgen: Neben Radfahrern spielen in Kempten auch Einzelhändler eine Rolle

Ein Ortstermin am 28. April soll nun Klarheit schaffen. „Wir wollen auch mit Einzelhändlern sprechen, denn die Bahnhofsstraße ist eine wichtige Zufahrtsstraße für die Kemptener Innenstadt“, sagt Kiechle. Sicherheit für Radfahrer zu schaffen, sei aber in jeden Fall Ziel der Stadt. Eine Alternative könne eine Fahrradstraße in der Wiesstraße sein. Auch darüber will der Verkehrsausschuss am 4. Mai beraten.

