Falsche Masken-Atteste: Polizei durchsucht Arztpraxen in Kempten und im Oberallgäu

Die Polizei hat am Dienstag drei Arztpraxen in Kempten und im Oberallgäu durchsucht. Es geht um Ermittlungen zu gefälschten Masken-Attesten.

09.03.2021 | Stand: 17:17 Uhr

Etwa 20 Einsatzkräfte der Polizei haben am Dienstag zwei Arztpraxen in Kempten und eine im Oberallgäu aufgrund richterlicher Beschlüsse des Amtsgerichts Kempten durchsucht. Derzeit laufen Ermittlungen gegen vier Ärztinnen und Ärzte im Alter von 40 bis 66 Jahren, die unrichtige Gesundheitszeugnisse ausgestellt haben sollen, teilt die Polizei mit. Konkret geht es um sogenannte Masken-Atteste, also Atteste, die Patienten von der Maskenpflicht befreien. Im Zentrum der Ermittlungen steht die Frage, ob die Atteste ohne entsprechende ärztliche Untersuchungen ausgestellt wurden.

Durchsuchung von Arztpraxen in Kempten und im Oberallgäu: Zahlreiche Dokumente sichergestellt

Bei den Durchsuchungen stellte die Polizei eine Vielzahl an Dokumenten sicher. Diese werden nun ausgewertet. Bei den Durchsuchungen waren unter anderem neben Beamten der Polizeiinspektion Kempten und der Kripo Kempten auch Vertreter der Staatsanwaltschaft Kempten vor Ort. Von den Ermittlungen hängt ab, wie die Staatsanwaltschaft über die Verfahren gegen die Patienten entscheidet, die diese Masken-Atteste vorgezeigt und verwendet haben.

