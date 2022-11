Faszination Orgel: Joschua Klein aus Eschach ist der Beste seines Handwerks

Auszubildender Joschua Klein aus Eschach ist Bundessieger im Orgelbau. Neben dem Klang begeistert ihn die Technik. Sie zieht ihn nun auch in den Hörsaal.

19.11.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Handwerk und Musik, Holz und Klang, Herz und Mechanik – all das kommt für Joschua Klein beim Orgelbau zusammen. Vor etwa drei Jahren begann der 23-Jährige seine Ausbildung bei Orgelbau Maier in Hergensweiler (Landkreis Lindau), mittlerweile hat er sie als einer der besten abgeschlossen. Beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks schnitt er nun als schwäbischer Landessieger in seinem Handwerk ab und wurde am vergangenen Samstag auch Bundessieger im Orgelbau. Er sagt: „Jede Orgel ist außergewöhnlich.“

