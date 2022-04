Feneberg verkündet ersten Gewinn seit 10 Jahren - Das hat nun Folgen für die Mitarbeiter

Die Supermarkt-Kette Feneberg kommt bei der Sanierung gut voran und verkündet den ersten Gewinn seit 10 Jahren. Das hat nun Folgen für die Mitarbeiter.

28.04.2022

Die schwierigen Jahre sind offenbar vorbei: Die Kemptener Einzelhandelskette Feneberg ist bei der Sanierung gut vorangekommen und weist für das abgelaufene Geschäftsjahr einen operativen Gewinn von 1,6 Millionen Euro aus. Das ist das erste positive Ergebnis aus dem Geschäftsbetrieb seit etwa zehn Jahren.

Für die etwa 3000 Mitarbeiter des Einzelhändlers hat das positive Auswirkungen: Der mit ihnen 2019 ausgehandelte Gehaltsverzicht zwischen 3,2 und 4,3 Prozent (je nach Einkommensgruppe) wurde aufgehoben, seit Anfang April wird wieder der volle Lohn gezahlt. „Ich bin unseren Mitarbeitern sehr dankbar für diesen Verzicht und für ihre Treue zur Firma. Beides hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir das Unternehmen sanieren konnten“, sagt Geschäftsführer Hannes Feneberg.

Feneberg-Mitarbeiter hatten 2019 Gehaltsverzicht zugestimmt

Ursprünglich war der Gehaltsverzicht, dem 97 Prozent der Belegschaft zugestimmt hatten, für vier Jahre vereinbart worden. Das Unternehmen hält seine Zusage ein, wieder den vollen Lohn zu zahlen, sobald das möglich ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen allerdings noch auf das Urlaubsgeld verzichten. „Sobald wir weitere finanzielle Spielräume haben, werden die Gehälter weiter steigen“, sagt Feneberg. Derzeit liege man etwa fünf Prozent unter dem Tarifniveau. In den Supermärkten beschäftigt die GmbH gut 3000 Menschen, zusammen mit der Metzgerei und der Landbäckerei Sinz sind es 3500. (Lesen Sie auch: Weg frei für neuen Feneberg-Markt in Pfronten)

Hannes Feneberg ist Chef der Feneberg Lebensmittel GmbH in Kempten. Bild: Ralf Lienert

2019 war das Unternehmen in finanzielle Schieflage geraten. Ein Grund dafür waren hohe finanzielle Pensionsverpflichtungen, also Rückstellungen für Betriebsrenten. Mit externen Beratern, der Sparkasse Allgäu als Hausbank und dem Kooperationspartner Edeka wurde ein Sanierungskonzept erarbeitet. Dazu gehörten neben dem Gehaltsverzicht der Mitarbeiter auch weitere Kredite, die Familie Feneberg beteiligte sich mit einem zweistelligen Millionenbetrag, der Pensionssicherungsverein unterstützte bei den Betriebsrenten für 400 Ex-Mitarbeiter, außerdem wurde ein Teil der unternehmensinternen Leistungen an die Edeka Südbayern ausgelagert, vor allem im Bereich IT und Logistik. Edeka ist weiter ein Kooperationspartner und liefert die Hälfte des Feneberg-Sortiments, eine Beteiligung der Edeka an Feneberg gibt es aber nicht: „Wir sind und bleiben eigenständig“, sagt Hannes Feneberg. (Lesen Sie auch: Lebensmittel im Oberallgäu werden teurer - wir haben den Vergleich gemacht)

Boom im Lebensmitteleinzelhandel: So hat Feneberg profitiert

Die Corona-Pandemie habe dem Lebensmitteleinzelhandel einen Boom verschafft, davon habe auch Feneberg bei der Sanierung profitiert. Das operative Plus (EBIT) aus dem Geschäftsjahr 2020/21 liegt bei 11,3 Millionen Euro und damit um 15 Millionen Euro über dem Vorjahr. Allerdings ist ein Großteil wieder in die Pensionsrückstellungen geflossen, sodass in der Bilanz, die Ende April veröffentlicht wurde, ein Jahresergebnis von 1,6 Millionen Euro ausgewiesen wird (nach minus 4,7 Millionen Euro ein Jahr zuvor).

Wie hoch ist der Umsatz von Feneberg?

Der Umsatz lag laut Feneberg bei 446 Millionen Euro und damit acht Prozent höher als ein Jahr zuvor. Eine Prognose für das laufende Jahr wagt der Geschäftsführer nicht: „Das wäre ein Blick in die Glaskugel und völlig unseriös“, sagt er angesichts der Preissprünge im Lebensmittel- und Energiebereich.

Fünf Umzüge an neue Standorte beziehungsweise Neueröffnungen stehen für das laufende Geschäftsjahr auf dem Plan: In Dietmannsried, Oy, Pfronten, Seeg und Peißenberg.

