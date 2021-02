Corona-Pandemie beeinflusst Übungen und Einsätze der Feuerwehren in Kempten und im Oberallgäu. Wie sich die Retter dennoch fit halten.

Von Frederick Mersi

11.01.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Wenn die Feuerwehren in Kempten und im Oberallgäu alarmiert werden, wird derzeit eine zusätzliche Frage diskutiert: Wer muss nicht zwingend vor Ort sein? „Wir schauen, dass wir nur so viel Personal einsetzen wie unbedingt nötig“, sagt Kemptens Stadtbrandrat Andreas Hofer. Diese Abwägung ist Teil des Hygienekonzepts – und nicht die einzige Einschränkung für die Feuerwehren in Zeiten von Corona.