Feuerwehr und Musikkapelle planen gemeinsames Festwochenende in Wildpoldsried

Zum 150-jährigen Jubiläum der Feuerwehr Wildpoldsried und dem 185-jährigen Bestehen der Musikkapelle planen die Vereine ein gemeinsames Festwochenende im Mai.

27.01.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Ein großes Fest steht heuer in Wildpoldsried an: Die Feuerwehr feiert 150-jähriges Jubiläum, die Musikkapelle 185-jähriges Bestehen. Die Vereine wollen daher von Donnerstag, 18., bis Sonntag, 21. Mai, ein gemeinsames Festzelt aufstellen. Über die Pläne informierte Feuerwehr-Vorsitzender Stefan Rottach bei der Hauptversammlung im Gasthof Hirsch.

Am Vatertag soll es mit Oldtimern und den Musikern "50 Meter Blech" und "Vielsaiter" losgehen

Demnach soll es am Vatertag untertags eine Oldtimerausstellung und abends ein Unterhaltungsprogramm mit „50 Meter Blech“ und den „Vielsaiter“ geben. Am Freitag folgt nach dem Sternmarsch mit drei Kapellen ein Stimmungswettbewerb. Am Samstag starten die Feuerwehren einen Kuppelwettbewerb und feiern danach mit den „Partyböcken“ durch die Nacht. Zum Abschluss am Sonntag gibt es einen gemeinsamen Gottesdienst, einen Festumzug und ein Unterhaltungsprogramm am Nachmittag mit der Musikkapelle Hochgreut.

Rottach freute sich nach zwei Jahren Corona-Pandemie, dass er wieder die Feuerwehrler zur Hauptversammlung begrüßen durfte. Er berichtete über das vergangene Vereinsjahr, lobte die aktiven Mitglieder und überreichte ihnen ein kleines Präsent.

Mitglieder der Feuerwehr Wildpoldsried sind teilweise seit 70 Jahren im Verein

Die Wildpoldsrieder Feuerwehr zählt aktuell 73 aktive Mitglieder, 72 passive, 17 Jugendliche, 40 Ehrenmitglieder und 132 fördernde Mitglieder. Insgesamt also 334.

Außerdem zeichneten Rottach und Kommandant Martin Dodel Mitglieder für ihre Treue aus, die seit bis zu 70 Jahren im Verein sind. Kreisbrandmeister Christian Diebolder lobte die aktiven Kameraden für ihren Dienst und zeichnete zwei Mitglieder mit dem staatlichen Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre aktiven Dienst aus.