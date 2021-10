Sechs Arbeiter mit CO2-Vergiftung in Kemptener Tiefgarage

Am Mittwochabend rückten Einsatzkräfte wegen Gasalarms in Kempten aus. Dort waren Arbeiter in einer Tiefgarage beschäftigt - und wurden verletzt.

In einer Tiefgarage in Kempten hat es am Mittwochabend einen großen Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften gegeben. Insgesamt waren laut Polizei etwa 85 Einsatzkräfte vor Ort.

Die Einsatzzentrale war gegen 20.40 Uhr darüber informiert worden, dass in einem Gebäude in der Kotterner Straße in Kempten Gas austrete. Mehrere Arbeiter waren dort auf einer Baustelle in einer Tiefgarage beschäftigt gewesen, als plötzlich Gas zu riechen gewesen sei.

Arbeiten in Tiefgarage in Kempten: Sechs Menschen verletzt

Die Arbeiter wurden umgehend evakuiert. Die Feuerwehr überprüfte die Garage auf ein Gasleck, wurde aber nicht fündig. Der Rettungsdienst brachte sechs Arbeiter ins Krankenhaus. Sie hatten laut Polizei eine CO2-Vergiftung. Drei von ihnen waren schwer verletzt.

Vermutlich wurde der hohe CO2-Gehalt durch die unsachgemäße Bedienung von Arbeitsgeräte ausgelöst, sagte ein Polizeisprecher. Die Kemptener Polizei ermittelt nun.

Die Kotterner Straße war am Mittwochabend vorübergehend gesperrt. Die Feuerwehr lüftete die Tiefgarage.

