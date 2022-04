Feuerwehreinsatz in Kempten: Keller wegen angelassener Herdplatte verqualmt

Eine schmorende Plastikschüssel war der Grund für den Rauch in dem Haus in der Hochvogelstraße. Ein 82-jähriger Mann kam vorsorglich ins Krankenhaus.

18.04.2022 | Stand: 19:11 Uhr

Feueralarm im Kemptener Süden: In einem Einfamilienhaus in der Hochvogelstraße gab es am Ostermontag kurz nach 13 Uhr Alarm. Vermutet wurde, dass im Keller ein Kabel in Brand geraten war.

Die Bewohner erzählten, dass das Untergeschoss komplett verqualmt gewesen sei. Die Feuerwehr Kempten rückte an und kümmerte sich um die Brandstelle. Unter Leitung von Standbrandrat Stefan Hager wurde das Haus entlüftet und untersucht. Personen sind nicht in Gefahr. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt.

Beim Brand in der Hochvogelstraße sind Feuewehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Bild: Ralf Lienert

Plastikschüssel schmort auf angelassener Herdplatte

Gegen 16 Uhr teilte Standbrandrat Hager mit, dass die Ursache für den Rauch eine angelassene Herdplatte war. Eine darauf zurückgelassene Plastikschüssel hatte zu schmoren begonnen. Die Feuerwehr Kempten war mit 30 Einsatzkräften angerückt. „Wir hatten zunächst einen Elektrobrand vermutet“, sagt Hager. Aber nachdem der Herd ausgeschaltet und das Haus durchgelüftet war, habe der Einsatz nach einer etwa halben Stunde beendet werden können.

Laut Polizei musste ein 82-jähriger Mann jedoch vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Er hatte sich eine leichte Rauchgasvergiftung zugezogen. Der Sachschaden beträgt laut Polizei geschätzt 50 Euro.

