Film ab - Colosseum-Center in Kempten will ab Dienstag wieder Filme zeigen

Wenn alles klappt, will das Kemptener Colosseum-Center am Dienstag unter Corona-Auflagen wieder eröffnen. Welche Filme zur Eröffnung geplant sind.

23.05.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Nach langer Corona-Pause will das Colosseum-Center in Kempten am Dienstag, 25. Mai, wieder öffnen – sofern das die Infektionszahlen zulassen.

Zum Start gibt es regionales wie internationales Kino in Kempten

Zum Neustart sind zunächst zwei Filme geplant: Los geht es mit dem erfolgreichen Dokumentarfilm „Im Berg dahuim“ (19 Uhr). Um 19.30 Uhr folgt „Demon Slayer“ (19.30 Uhr). Er gilt als erfolgreichster Anime aller Zeiten und hat in Japan Millionen Besucher in die Kinos gelockt, sagt Pia Sing vom Colosseum-Center. Von Dienstag bis Donnerstag werden jeweils diese beiden Filme zu sehen sein.

Mit Maske und Negativ-Test in die Kemptener Kinovorstellung

Ab 28. Mai sollen weitere Streifen folgen, etwa „Feuerwehrmann Sam“ für die ganz Kleinen (bis sechs Jahren) und die Sozial-Satire „Der Rausch“ von Thomas Vinterberg.

Ins Kino eingelassen werden nur vollständig Geimpfte, Genesene sowie Getestete (PCR-Test 48 Stunden vor Vorstellungsbeginn oder Schnelltest von geschultem Personal 24 Stunden vor Vorstellungsbeginn). Die Nachweise (Impfpass, Arzt-Bescheinigungen) müssen an der Kasse vorgelegt werden. Zum Corona-Hygienekonzept gehört auch eine FFP2-Maskenpflicht am Sitzplatz. Infos unter Telefon 0831/2 25 07, online unter www.kinokempten.de

