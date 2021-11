Filmemacher erinnert mit Einzelschicksalen an Nazi-Terror

Zum Ende der Themenwoche „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ geht es in einer Diskussion mit Leo Hiemer auch um rassistische Vorgänge der Gegenwart.

Von Harald Holstein

02.11.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Der Filmemacher Leo Hiemer besuchte mit der Kamera Orte wie die Allgäuhalle in Kempten, die ehemalige Sportschule am Volkspark in Memmingen, die ehemalige Synagoge in Fellheim und das Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren. Er erinnert anhand von konkret greifbaren Einzelschicksalen daran, was an diesen Orten im Allgäu in der Zeit des systematischen Terrors des nationalsozialistischen Regimes passierte. Seinem dokumentarischen Film gab er den vielsagenden und aufrüttelnden Titel „VerVolkt – Kann Spuren von Nazis enthalten“.