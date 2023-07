Mit der Bahn nach München oder doch mit dem FlixBus? Ab diesem Sommer ist von Kempten aus beides möglich. Von wo aus die Busse starten.

28.06.2023 | Stand: 06:05 Uhr

Das Busunternehmen Flixbus hat den Fahrplan für Sommer 2023 vorgestellt. Mit 277 Zielen in Deutschland, Österreich und der Schweiz steht für diesen Sommer das größte europäische Flixbus-Netz aller Zeiten fest. Auch im Allgäu halten die grünen Busse. Und zwar neuerdings in Kempten.

Haltestelle für FlixBus in Kempten: Sieben Fahrten wöchentlich

Denn Kempten ist als Reiseziel ab sofort Teil des Flixbus-Netzes, gibt das Unternehmen bekannt. Im Hochsommer gibt es demnach insgesamt bis zu sieben Fahrten mit dem Flixbus wöchentlich von und nach Kempten. "Wir sehen jetzt schon eine starke Nachfrage nach Reisen im Hochsommer in die üblichen Urlaubsregionen. Daher freuen wir uns, Reisenden ab Kempten erstmals diesen Sommer ein Angebot mit Flixbus machen zu können", sagt Isabella Domke, Pressesprecherin DACH bei Flix.

Direkte Flixbus-Verbindung: Kempten - München

Von Kempten bietet Flixbus ab jetzt eine tägliche direkte Verbindung ohne Umstieg nach München an. Mit nur einem Umstieg in München gibt es dann laut dem Busunternehmen Verbindungen nach ganz Europa. Tickets für Flixbus ab Kempten gibt es ab 13,99 Euro.

Weitere Haltestellen von Flixbus im Allgäu

Die Flixbusse halten im Allgäu allerdings noch an weiteren Orten. Folgende Städte fährt der grüne Bus laut dem Unternehmen im Allgäu außerdem an:

Memmingen

Memmingerberg

Füssen

Lindau

Halblech

Schwangau Neuschwanstein

Wangen im Allgäu

Leutkirch

Über das Fernverkehr-Unternehmen FlixBus

Die Flix SE mit Sitz in München ist ein 2012 gegründetes Verkehrsunternehmen, das Reisen im öffentlichen Fernverkehr anbietet. Neben dem FlixBus gibt es auch den FlixTrain, mit dem Passagiere von Stadt zu Stadt kommen können. In Deutschland steuern die FlixBusse rund 53 Ziele an. Allgemein fahren bis zu 1.040 Busse täglich ab. Der FlixTrain hat bis zu 22 Abfahrten täglich.