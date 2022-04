Flohmarkt-Freunde aufgepasst: In Kempten geht es am Osterwochenende wieder los.

16.04.2022 | Stand: 05:29 Uhr

Und los geht die Flohmarkt-Saison: "Floh- und Trödelspaß“ kündigt die Firma Fetzer für Samstag, 16. April, an. Denn dann ist in und vor der Allgäuhalle in Kempten von 8 bis 15 Uhr wieder Flohmarkt.

Das sind die Termine für weitere Flohmärkte

Weitere Termine sind am 22. und 23. April im Eisstadion und auf dem dortigen Freigelände: Freitag von 10 bis 15 Uhr und Samstag von 8 bis 15 Uhr.

