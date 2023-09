Kleinflugzeug in Durach abgestürzt - keine Schwerverletzten

Am Dienstagnachmittag ist ein Kleinflugzeug in Durach abgestürzt. Die Absturzstelle liegt im Bereich des Flugplatzes.

05.09.2023 | Stand: 15:18 Uhr

Wie die Polizei am Dienstagnachmittag vermeldet, ist in Durach ein Kleinflugzeug abgestürzt. Derzeit befinden sich die Rettungskräfte vor Ort. Der Absturz ereignete sich im Bereich des Flugplatzes, so die Polizei.

Flugzeugabsturz in Durach - Niemand schwer verletzt worden

Bei dem Unfall sei niemand schwer verletzt worden, teilt die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung mit. Laut eines Zeugen sollen zwei Personen bei dem Flugzeugabsturz verletzt worden sein. Die Propellermaschine sei demnach zu früh in den Sinkflug gegangen und habe beim Landeanflug einen Zaun touchiert.

Mehr Informationen zu dem Absturz folgen hier.

